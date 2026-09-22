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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів. Три 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ і засіб ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.26 склали: особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб.

танків – 12 364 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 374 (+9) од.

артилерійських систем – 50 184 (+42) од.

РСЗВ – 2 151 (+2) од.

засоби ППО – 1 663 (+1) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 720 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 529 134 (+1 441) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 152 173 (+312) од.

спеціальна техніка – 4 733 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор