Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 12 поранено
Ольга Романова
редактор
10:19, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 12 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 12 поранено

За 20 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Андріївці та Микільському. Ще 12 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 655 людей, у тому числі 35 дітей, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівки, крамницю і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 10 поранені. У Микільському Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено трактор і автомобіль; у Петрівці Другій пошкоджено автівку. У Сергіївці Андріївської громади загинула людина, пошкоджено сільгосппідприємство. У Новодонецькому пошкоджено 9 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту