На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 12 поранено

За 20 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Андріївці та Микільському. Ще 12 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 655 людей, у тому числі 35 дітей, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівки, крамницю і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 10 поранені. У Микільському Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено трактор і автомобіль; у Петрівці Другій пошкоджено автівку. У Сергіївці Андріївської громади загинула людина, пошкоджено сільгосппідприємство. У Новодонецькому пошкоджено 9 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.





