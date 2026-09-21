Ситуація на фронті на ранок 21 вересня: протягом доби відбулося 238 бойових зіткнень

Розпочалася 1671-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському напрямку фронту. Як розповіли у Генштабі, вчора противник завдав 91 авіаційний удар, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10237 дронів-камікадзе та здійснили 2903 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 35 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Будки, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Волфине, Вільна Слобода, Шпиль, Старикове, Кружок, Малушине, Руденка, Хрінівка Сумської області; Михальчина-Слобода, Гута-Студенецька та Красний Хутір Чернігівської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, чотири пункти управління та запуску БпЛА, чотири артилерійські системи та позиції артилерії, три важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано шість штурмових дій противника. Агресор завдав двох авіаударів застосувавши 4 КАБ та здійснив 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Токарівка, Охрімівка, Миколаївка та Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Подолів, Ківшарівки, Западного, Радьківки та Фиголівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Шийківка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Калеників, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Іллінівки, Довгої Балки, Миколайпілля, Торецького, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового та Новоселівки.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Новогришине, Новопідгороднє, Сергіївка, Молодецьке та Василівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмував в бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог двічі намагався покращити свої позиції в бік Павлівки та Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1728 безпілотних літальних апаратів, 516 одиниць автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки ворога.