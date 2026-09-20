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ЗМІ: Людмила Янукович можливо померла
ЗМІ виявили дані, які можуть свідчити про смерть колишньої офіційної дружини експрезидента-втікача Віктора Януковича - Людмили Янукович.
Журналісти знайшли номер телефону, який Людмила Янукович використовувала для входу на російський портал «Госуслуги». З 19 червня 2026 року цей номер у відповідному реєстрі зазначений як такий, що належить померлій особі. Про це повідомляє «Телебачення Торонто».
«Ми знайшли телефон, який Людмила Янукович використовувала в порталі "Госуслуги". З 19 червня 2026 року він зазначений як номер померлої особи. Тому можливо, її вже немає», — йдеться у матеріалі «Телебачення Торонто».
Водночас журналісти наголошують, що інших підтверджень смерті Людмили Янукович їм поки знайти не вдалося.
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