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За добу захисники України знищили 1660 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1660 осіб.
Знищено 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, по 3 РСЗВ та системи ППО. Про це розповіли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб
- танків – 12 361 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.
- артилерійських систем – 50 142 (+75) од.
- РСЗВ – 2 149 (+3) од.
- засоби ППО – 1 662 (+3) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 151 861 (+516) од.
- спеціальна техніка – 4 729 (+13) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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