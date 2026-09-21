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За добу захисники України знищили 1660 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1660 осіб. Знищено 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, по 3 РСЗВ та системи ППО. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали: особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб

танків – 12 361 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.

артилерійських систем – 50 142 (+75) од.

РСЗВ – 2 149 (+3) од.

засоби ППО – 1 662 (+3) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 151 861 (+516) од.

спеціальна техніка – 4 729 (+13) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор