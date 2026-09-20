«Шахтар» розгромив ЛНЗ, - ФОТО, ВІДЕО

У 7-му турі УПЛ «Шахтар» приймав черкаське ЛНЗ у Львові.

Головний тренер «гірників» Арда Туран на гру обрав такий стартовий склад: Різник – у воротах, центральні захисники – Матвієнко та Бондар, на флангах – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля вийшли Очеретько, Марлон Гомес та Ізакі, на позиціях вінгерів діяли Аліссон і Мендоза, центрфорвард – Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Перший символічний удар по мʼячу виконав палкий уболівальник «Шахтаря» Артем Степаненко, старший офіцер, командир екіпажу наземного роботизованого комплексу 2-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Від перших днів повномасштабного вторгнення Артем став на захист України та брав участь у боях на Донецькому, Харківському й Дніпропетровському напрямках. Наприкінці 2025 року під Покровськом зазнав важкого поранення внаслідок влучання КАБа. Попри це Артем допомагав евакуювати поранених і загиблого побратима. За героїчну службу й відвагу нагороджений орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів. Нині незламний воїн продовжує службу в зоні бойових дій, захищаючи Україну та виборюючи її свободу.



Багато подій до перерви, але без голів

Матч розпочався з моменту у виконанні гостей. Уже на перших хвилинах Різник потягнув удар Яшарі з меж штрафного, а потім узяв і добивання від Ндіага. «Оранжево-чорні» відповіли на це серією власних атак, однак до гольових нагод справа не доходила.

А ось черкасці мали ще один шанс, коли після кутового Ндіага бив головою – знову зреагував Різник. На 22-й хвилині ЛНЗ несподівано залишилося в меншості: капітан команди Муравський навмисно вдарив ліктем Марлону Гомесу в обличчя і отримав пряму червону картку від арбітра.

Майже одразу донеччани відзначилися, коли Траоре зіграв на добиванні, але гол не зарахували через офсайд. Могли підопічні Арди Турана розраховувати на пенальті, коли той самий Траоре впав у штрафному майданчику після поштовху опонента – Денис Шурман порушення не зафіксував.

Небезпечним випадом нагадали про себе гості: Драмбаєв утік віч-на-віч, але не влучив у правий кут. А наприкінці тайму могли забивати господарі, проте Марлон Гомес після красивого розіграшу з партнерами із лінії штрафного пробив повз стійку.



Гольове повернення Педріньйо та мʼячі Невертона й Ізакі



Зі старту другого тайму «гірники» притисли суперника до його воріт і почали плести комбінації навколо штрафного майданчика, але пройти насичену оборону було вкрай непросто, а самі гості за кожної нагоди намагалися вибігати у швидкі контратаки – в одній із них Різник знову виручив команду після удару Кузика.

Аби додати варіативності в нападі, Арда Туран випустив Педріньйо, який повернувся після травми, та Невертона. І це майже одразу спрацювало: на 63-й хвилині Очеретько передачею з глибини знайшов у карному Траоре, той спиною до воріт відкинув мʼяч на Педріньйо, а бразилець красивим обвідним ударом уразив ліву девʼятку – 1:0. А за кілька хвилин донеччани подвоїли перевагу.

:Педріньйо чудовим пасом із центрального кола вивів один на один Марлона Гомеса, той обіграв воротаря і був ним збитий, а Невертон упевнено реалізував пенальті ударом у лівий від себе кут – 2:0.

«Оранжево-чорні» не спинялися і продовжували атакувати. Удар Ізакі кіпер дістав з-під поперечини, слідом Ледвій узяв небезпечні удари Кауана Еліаса та Вінісіуса Тобіаса, які вийшли на заміну, а також упорався зі спробою Педріньйо. І все ж на 83-й хвилині рахунок став розгромним: Педро Енріке класним розрізним пасом вивів лівим флангом штрафного на удар Ізакі, який легко переграв воротаря.





3:0 – «Шахтар» перемагає ЛНЗ та продовжує ділити лідерство в таблиці УПЛ.



Клубний футбол іде на тритижневу паузу на матчі збірних. Наступний матч «гірники» проведуть 10 жовтня, коли у 8-му турі УПЛ гратимуть на виїзді з «Вересом».



«Шахтар» (Донецьк) – ЛНЗ (Черкаси) – 3:0 (0:0)



Львів, «Арена Львів», 4 117 глядачів



Голи: 1:0 Педріньйо (63), 2:0 Невертон (70, пен.), 3:0 Ізакі (83)



«Шахтар»: Різник, Караваєв (Вінісіус Тобіас, 73), Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Очеретько, Марлон Гомес, Ізакі (Мейрелліш, 87) Аліссон (Педріньйо, 57), Мендоза (Невертон, 57), Траоре (Кауан Еліас, 73)



Вилучення: Муравський (22, пряма червона)





