На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 11 поранено

За 21 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 11 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 446 людей, у тому числі 41 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 2 приватні будинки зруйновано і 3 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та 3 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 7 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок і авто; у Красноторці поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру; у Біленькому пошкоджено, 9 приватних будинків. У Криницях Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок і адмінбудівлю. У Дружківці поранено 2 людини.





