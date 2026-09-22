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Ольга Романова
редактор
18:49, Сьогодні
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У Краматорську через російський обстріл поранений чоловік, горіли будинки та магазин, - ФОТО

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У Краматорську через російський обстріл поранений чоловік, горіли будинки та магазин, - ФОТО

Внаслідок російської атаки на житлову забудову Краматорська поранений чоловік. Також пошкоджені вісім приватних будинків.

Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда, а в одній із квартир житлової дев'ятиповерхівки виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання, повідомили у ДСНС Донеччини.ї

Крім того, російський FPV-дрон влучив у будівлю магазину, спричинивши пожежу.

У Краматорську через російський обстріл поранений чоловік, горіли будинки та магазин, - ФОТО, фото-1

«Надзвичайники локалізували пожежу, однак через постійну активність ворожих БпЛА роботи довелося призупинити», — повідомили рятувальники.

У Краматорську через російський обстріл поранений чоловік, горіли будинки та магазин, - ФОТО, фото-2

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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