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У Краматорську через російський обстріл поранений чоловік, горіли будинки та магазин, - ФОТО
Внаслідок російської атаки на житлову забудову Краматорська поранений чоловік. Також пошкоджені вісім приватних будинків.
Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда, а в одній із квартир житлової дев'ятиповерхівки виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання, повідомили у ДСНС Донеччини.ї
Крім того, російський FPV-дрон влучив у будівлю магазину, спричинивши пожежу.
«Надзвичайники локалізували пожежу, однак через постійну активність ворожих БпЛА роботи довелося призупинити», — повідомили рятувальники.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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