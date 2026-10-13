Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів. Знищено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали: особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб.

танків – 12 412 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од.

артилерійських систем – 51 141 (+51) од.

РСЗВ – 2 211 (+2) од.

засоби ППО – 1 704 (+1) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни– 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од.

спеціальна техніка - 4 823 (+5) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор