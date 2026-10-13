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За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів.
Знищено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб.
- танків – 12 412 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од.
- артилерійських систем – 51 141 (+51) од.
- РСЗВ – 2 211 (+2) од.
- засоби ППО – 1 704 (+1) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни– 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од.
- спеціальна техніка - 4 823 (+5) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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