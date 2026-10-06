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За добу захисники України знищили 1540 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія ворога втратила 1540 солдатів. Знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 НРК, 566 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.2026 склали: особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб

танків – 12 396 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.

артилерійських систем – 50 785 (+52) од.

РСЗВ – 2 184 (+2) од.

засоби ППО – 1 688 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 866 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 158 551 (+566) од.

спеціальна техніка – 4 795 (+2) од.

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