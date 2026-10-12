У Краматорську російський FPV-дрон ударив по торговільних павільйонах: поранений чоловік, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок удару російського FPV-дрона по торговельних павільйонах поранений чоловік 1954 року народження.

На місці влучання виникла пожежа, гасіння якої довелося призупинити через загрозу повторного обстрілу. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці локалізували загоряння, однак через небезпеку нової атаки тимчасово припинили гасіння. Крім того, внаслідок російських атак горіла покрівля приватного будинку та дві складські будівлі, пошкоджені авіаударом. Ці пожежі рятувальникам вдалося ліквідувати.

Пізніше ударні російські дрони атакували легкові автомобілі, спричинивши загоряння. Надзвичайники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів та активність ворожих безпілотників знову були змушені призупинити гасіння.