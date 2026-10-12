Рус
  • Головна
  • У Краматорську російський FPV-дрон ударив по торговільних павільйонах: поранений чоловік, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
Надійне джерело

У Краматорську російський FPV-дрон ударив по торговільних павільйонах: поранений чоловік, - ФОТО

Читать на русском
У Краматорську російський FPV-дрон ударив по торговільних павільйонах: поранений чоловік, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок удару російського FPV-дрона по торговельних павільйонах поранений чоловік 1954 року народження.

На місці влучання виникла пожежа, гасіння якої довелося призупинити через загрозу повторного обстрілу. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці локалізували загоряння, однак через небезпеку нової атаки тимчасово припинили гасіння. Крім того, внаслідок російських атак горіла покрівля приватного будинку та дві складські будівлі, пошкоджені авіаударом. Ці пожежі рятувальникам вдалося ліквідувати.

Пізніше ударні російські дрони атакували легкові автомобілі, спричинивши загоряння. Надзвичайники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів та активність ворожих безпілотників знову були змушені призупинити гасіння.

У Краматорську російський FPV-дрон ударив по торговільних павільйонах: поранений чоловік, - ФОТО, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту