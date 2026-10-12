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  • У Черкаському на Донеччині російський обстріл знищив будинок: загинули жінка, бабуся та 13-річна дівчинка
Ольга Романова
редактор
15:32, Сьогодні
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У Черкаському на Донеччині російський обстріл знищив будинок: загинули жінка, бабуся та 13-річна дівчинка

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У Черкаському на Донеччині російський обстріл знищив будинок: загинули жінка, бабуся та 13-річна дівчинка

Сьогодні, 12 жовтня, російські війська обстріляли селище Черкаське Краматорського району Донецької області з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Унаслідок удару загинули троє членів однієї родини, серед них 13-річна дитина. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомили у Краматорській окружній прокуратурі.

Обстріл стався близько 11:15. Російський боєприпас влучив у приватне домоволодіння, повністю зруйнувавши будинок.

Унаслідок атаки загинули 36-річна жінка, її 62-річна матір та 13-річна донька. Поранення отримали троє чоловіків і 18-річний син загиблої жінки.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Черкасське
Ольга Романова
редактор
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