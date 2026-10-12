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  • У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:26, Сьогодні
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У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, - ФОТО

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У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей. Під удар потрапили багатоквартирні житлові будинки, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок і магазин.

Рятувальники евакуювали та врятували п’ятьох людей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Російські війська влучили у дев’ятиповерховий і п’ятиповерховий будинки. Під завалами опинився чоловік — рятувальники деблокували його з-під будівельних конструкцій і доправили до лікарні.

Ще чотирьох людей, які не могли самостійно залишити свої помешкання, надзвичайники врятували за допомогою ручних та автомобільних драбин.Крім того, рятувальники ліквідували два осередки пожеж у квартирах. 

Загалом унаслідок російського авіаудару пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків і магазин. На місці атаки працювали підрозділи ДСНС.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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