У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранені семеро людей. Під удар потрапили багатоквартирні житлові будинки, пошкоджені дев’ять багатоповерхівок і магазин.

Рятувальники евакуювали та врятували п’ятьох людей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Російські війська влучили у дев’ятиповерховий і п’ятиповерховий будинки. Під завалами опинився чоловік — рятувальники деблокували його з-під будівельних конструкцій і доправили до лікарні.

Ще чотирьох людей, які не могли самостійно залишити свої помешкання, надзвичайники врятували за допомогою ручних та автомобільних драбин.Крім того, рятувальники ліквідували два осередки пожеж у квартирах.

Загалом унаслідок російського авіаудару пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків і магазин. На місці атаки працювали підрозділи ДСНС.