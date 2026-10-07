За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять: