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За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
- літаків — 443
- кораблів та катерів — 35
- підводних човнів — 2
- гелікоптерів — 356
- танків — 12 396
- бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
- артилерійських систем — 50 836 (+51)
- РСЗВ — 2192 (+8)
- засоби ППО — 1690 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
- спеціальної техніки — 4 800 (+5)
- крилаті ракети — 5 126
- наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
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