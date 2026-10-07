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  • За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів
Роман Лазоренко
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09:01, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
  • літаків — 443
  • кораблів та катерів — 35
  • підводних човнів — 2
  • гелікоптерів — 356
  • танків — 12 396
  • бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
  • артилерійських систем — 50 836 (+51)
  • РСЗВ — 2192 (+8)
  • засоби ППО — 1690 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
  • спеціальної техніки — 4 800 (+5)
  • крилаті ракети — 5 126
  • наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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