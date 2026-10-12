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Ольга Романова
редактор
13:54, Сьогодні
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Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС

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Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС

Верховна Рада прийняла закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. 

Про це йдеться у телеграм-каналі українського парламенту.

За проголосували 266 народних депутатів.

Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. 

Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. 

Зазначимо, законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз.

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#Рада #навчання #нацменшини #Євросоюз
Ольга Романова
редактор
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