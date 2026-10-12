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Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС

Верховна Рада прийняла закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Про це йдеться у телеграм-каналі українського парламенту. За проголосували 266 народних депутатів. Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Зазначимо, законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз.

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Ольга Романова редактор