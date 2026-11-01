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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
23:24, Вчора
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«Жодної радіаційної загрози немає»: додаток Повітряна тривога було зламано

«Жодної радіаційної загрози немає»: додаток Повітряна тривога було зламано

Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога "ймовірно піддався ворожому впливу", тобто був зламаний.

 Цю заяву Повітряні сили оприлюднили після того, як близько 22:50 українські користувачі додатку отримали одночасно сповіщення про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві.

"Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!" - додали в ПС ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій SPRAVDI та Андрій Коваленко, екскерівник Центру протидії дезінформації також повідомили про ймовірний злам додатку.

У SPRAVDI звернули окрему увагу на те, що після зламу додаток видав повідомлення про нібито загрозу пуску ракет Орєшнік російською мовою.

Внаслідок збою в роботі застосунку "Повітряна тривога" частина кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв, встановлених на території Львівської області, відтворила сигнал "Радіаційна небезпека". Просимо зберігати спокій. Загроза радіаційної небезпеки відсутня. Офіційна інформація щодо повітряних загроз - на цьому каналі "Оповіщення ЦЗ".

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#хакери #додатокПовітрянатривога
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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