«Жодної радіаційної загрози немає»: додаток Повітряна тривога було зламано
Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога "ймовірно піддався ворожому впливу", тобто був зламаний.
Цю заяву Повітряні сили оприлюднили після того, як близько 22:50 українські користувачі додатку отримали одночасно сповіщення про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві.
"Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!" - додали в ПС ЗСУ.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій SPRAVDI та Андрій Коваленко, екскерівник Центру протидії дезінформації також повідомили про ймовірний злам додатку.
У SPRAVDI звернули окрему увагу на те, що після зламу додаток видав повідомлення про нібито загрозу пуску ракет Орєшнік російською мовою.
Внаслідок збою в роботі застосунку "Повітряна тривога" частина кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв, встановлених на території Львівської області, відтворила сигнал "Радіаційна небезпека". Просимо зберігати спокій. Загроза радіаційної небезпеки відсутня. Офіційна інформація щодо повітряних загроз - на цьому каналі "Оповіщення ЦЗ".