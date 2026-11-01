«Жодної радіаційної загрози немає»: додаток Повітряна тривога було зламано

Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога "ймовірно піддався ворожому впливу", тобто був зламаний.

Цю заяву Повітряні сили оприлюднили після того, як близько 22:50 українські користувачі додатку отримали одночасно сповіщення про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві.

"Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!" - додали в ПС ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій SPRAVDI та Андрій Коваленко, екскерівник Центру протидії дезінформації також повідомили про ймовірний злам додатку.

У SPRAVDI звернули окрему увагу на те, що після зламу додаток видав повідомлення про нібито загрозу пуску ракет Орєшнік російською мовою.