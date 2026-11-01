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За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2 100 російських солдатів.
Знищено один танк та 16 артилерійських систем. Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада 2026 року
Особовий склад:
- близько 1 590 270 (+2 100) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 451 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 622 (+2)
- Артилерійські системи: 51 755 (+16)
- РСЗВ: 2 249 (+2)
- Засоби ППО: 1 730
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 054 (+9)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 591 605 (+944)
- Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 739 (+259)
- Спеціальна техніка: 4 861 (+1)
"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.
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