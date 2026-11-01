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  • На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

За 31 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 416 людей, у тому числі 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Святогірську внаслідок обстрілу знищено кафе. Слов’янськ зазнав 9 ударів, зокрема 1 — керованою авіабомбою та 5 — FPV-дронами; загинула 1 людина і 2 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків та 3 автомобілі. Краматорськ зазнав 10 ударів, зокрема 4 — керованими авіабомбами та 4 — FPV-дронами; поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю та 3 автомобілі. У Петрівці Першій Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено житловий будинок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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