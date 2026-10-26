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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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Слов’янськ і Краматорськ під російськими ударами: загинула жінка, рятувальники евакуювали постраждалу, - ФОТО

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Слов’янськ і Краматорськ під російськими ударами: загинула жінка, рятувальники евакуювали постраждалу, - ФОТО

Російські війська атакували Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині.

Унаслідок авіаудару по Слов’янську загинула жінка, а в Краматорську спалахнули пожежі у двох багатоповерхівках. Про це повідомили ДСНС Донеччини.

У Слов’янську російський авіаудар зруйнував приватний будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої власниці оселі.

Крім того, рятувальники загасили пожежу в іншому приватному будинку та трьох автомобілях.

У Краматорську внаслідок російської атаки загорілися квартири у двох дев’ятиповерхових житлових будинках. Загальна площа пожеж становила 300 квадратних метрів.

Під час гасіння вогню рятувальники врятували жінку із задимленої квартири. Через загрозу повторних російських ударів надзвичайники були змушені тимчасово призупинити роботи.

Російські обстріли продовжують руйнувати житлову забудову Донеччини та створювати загрозу для цивільного населення.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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