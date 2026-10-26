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  • На Донеччині за добу окупанти 41 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 41 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 41 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено

За 25 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 10 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 263 людини, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мировому Білозерської громади 3 приватні будинки зруйновано і 3 пошкоджено.

Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 26 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 господарчі споруди, 10 одиниць техніки та 9 автомобілів. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, культову споруду, 2 автобуси та автомобіль. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено 5 приватних будинків; ще по 1 будинку пошкоджено в Очеретиному та Надії. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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