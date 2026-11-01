Ситуація на фронті на ранок 1 листопада: протягом доби відбулося 264 бойових зіткнення

Розпочалася 1712-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 264 бойові зіткнення. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2100 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, 944 безпілотні літальні апарати, 259 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

Учора авіація противника завдала 74 авіаційних ударів, зокрема скинула 230 керованих авіабомб. Загарбники застосували 6505 дронів-камікадзе та здійснили 2533 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Запсілля, Юнаківка, Писарівка, Корчаківка, Мала Січ, Катеринівка, Павлівка, Хотінь та Водолаги. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кияниця, Іволжанське та Писарівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів атакували в районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Радьківки, а також у напрямках Захарівки та Волохівського.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Десять ворожих спроб просунутися вперед зупинено на Лиманському напрямку, у районах Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 55 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев'ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.