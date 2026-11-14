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На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула
За 13 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Ясній Поляні. Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 364 людини, у тому числі 34 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. По Слов’янську росіяни вдарили 2 керованими авіабомбами — знищено підприємство, пошкоджено 8 приватних будинків і автомобіль. У Краматорську та Софіївці FPV-дрони пошкодили по автомобілю, у Ясногірці керована авіабомба пошкодила 8 приватних будинків, а в Ясній Поляні внаслідок удару FPV-дроном загинула 1 людина й пошкоджено 3 приватні будинки. У Привіллі Черкаської громади внаслідок удару безпілотника пошкоджено інфраструктуру.
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