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  • «ПриватБанк» та «Ощадбанк» тимчасово закривають відділення у Краматорську
Ольга Романова
редактор
11:56, Вчора
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«ПриватБанк» та «Ощадбанк» тимчасово закривають відділення у Краматорську

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«ПриватБанк» та «Ощадбанк» тимчасово закривають відділення у Краматорську

Із понеділка, 16 листопада, у Краматорську на Донеччині через безпекову ситуацію тимчасово призупиняє свою роботу останнє відділення «ПриватБанку».

А «Ощадбанк» тимчасово закриває відділення та припиняє роботу банкоматів. Про це розповіли у Краматорській міській раді. 

«З 16 листопада тимчасово призупиняє роботу відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу)», – зазначено там. 

Приват24, мобільний застосунок та вебверсія, працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг.

Термінали самообслуговування та банкомати продовжують роботу в безпечніших зонах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації. 

Також працює цілодобова служба підтримки за номером 3700. 

Також із 16 листопада «Ощадбанк»  тимчасово призупиняє роботу всіх відділень та банкоматів у місті.

Відділення «Ощадбанку» продовжують працювати за адресами:

  • м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;
  • с. Олександрівка, вул. Соборна, 11.

Банкомати доступні за адресами:

  • с. Олександрівка, вул. Самарська, 11;
  • м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53;
  • м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;
  • м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49;
  • м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13;
  • м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;
  • м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2;
  • смт Черкаське, вул. Шевченка, 19.

Для отримання банківських послуг клієнти також можуть користуватися онлайн-сервісами Ощадбанку, які дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень. Контакт-центр Ощадбанку: 0-800-210-800.

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#Донеччина #Краматорськ #Словʼянськ #Приватбанк #Ощадбанк #віділення #закриття
Ольга Романова
редактор
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