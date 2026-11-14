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  • За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:04, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1710 російських військових.

Знищили шість ворожих танків та 33 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада 2026 року:

Особовий склад:

близько 1 620 630 (+1 710) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 478 (+6)

Бойові броньовані машини: 25 750 (+19)

Артилерійські системи: 52 355 (+33)

РСЗВ: 2 273 (+2)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 140 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 (+448)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 609 (+302)

Спеціальна техніка: 4 905

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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