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За добу захисники України знищили 2590 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2590 солдатів.
Знищено танк, 11 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 наземних робокомплексів. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 618 920 (+2 590) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 472 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 731 (+11)
- Артилерійські системи: 52 322 (+44)
- РСЗВ: 2 271 (+2)
- Засоби ППО: 1 756
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 136 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 083 (+1 160)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 307 (+469)
- Спеціальна техніка: 4 905 (+6).
Дані уточнюються.
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