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За добу захисники України знищили 2590 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2590 солдатів. Знищено танк, 11 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 наземних робокомплексів. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 618 920 (+2 590) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 472 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 731 (+11)

Артилерійські системи: 52 322 (+44)

РСЗВ: 2 271 (+2)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 136 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 083 (+1 160)

Крилаті ракети: 5 196. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 307 (+469)

Спеціальна техніка: 4 905 (+6). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор