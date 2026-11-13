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  • На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Вчора
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На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще семеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще семеро поранено

За 12 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Краматорську та 1 у Біленькому. Ще 7 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 414 людей, у тому числі 40 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському внаслідок удару 2 керованими авіабомбами зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав удару безпілотником у місті пошкоджено автомобіль. У Краматорську внаслідок 10 ударів, зокрема 4 — керованими авіабомбами, 2 — FPV-дронами та 1 — безпілотником «Гербера», загинули 3 людини, 6 поранені, пошкоджено 16 багатоповерхівок, приватний будинок і автомобіль, а в Біленькому загинула 1 людина і 1 поранена. У Сергіївці Андріївської громади внаслідок 3 ударів керованими авіабомбами зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено ще 9 будинків і 2 одиниці сільгосптехніки. В Олександрівці ударом FPV-дрона пошкоджено автомобіль, а в Михайлівці зруйновано храм, пошкоджено 2 адмінбудівлі, їдальню, пам’ятник, житловий будинок і 3 об’єкти інфраструктури.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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