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На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО
Російські війська атакували FPV-дроном селище Ясна Поляна Краматорського району.
Внаслідок удару загорілися три приватні житлові будинки, загинула жінка. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіла загиблої. Вогонь локалізували на площі 240 квадратних метрів.
«Через загрозу повторного обстрілу надзвичайники були змушені припинити роботи», — повідомили у ДСНС.
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