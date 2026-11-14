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  • На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:58, Сьогодні
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На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО

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На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО

Російські війська атакували FPV-дроном селище Ясна Поляна Краматорського району.

Внаслідок удару загорілися три приватні житлові будинки, загинула жінка. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіла загиблої. Вогонь локалізували на площі 240 квадратних метрів.

«Через загрозу повторного обстрілу надзвичайники були змушені припинити роботи», — повідомили у ДСНС.

На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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