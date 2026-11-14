На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона на Ясну Поляну загинула жінка, - ФОТО

Російські війська атакували FPV-дроном селище Ясна Поляна Краматорського району.

Внаслідок удару загорілися три приватні житлові будинки, загинула жінка. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіла загиблої. Вогонь локалізували на площі 240 квадратних метрів.