Интересная работа в эскорте Дубая для девушек от 18 лет

Дубай, наверное, самый состоятельный город в мире, здесь обитают тысячи миллионеров и миллиардеров. Известные певцы, актёры, спортсмены и прочие знаменитости выбирают его для отдыха. Здесь благосклонная жизнь, великолепные возможности и непомерное количество денег.

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Мы представляем агентство, которое занимается подбором девушек для работы в Дубае. Мы ищем молодых женщин, которые желают проживать и трудиться в этом великолепном городе, особенно в сфере досуга.

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Условия нашей работы никак не могут сравниться с другими.

Вот вам лишь небольшой обзор предоставляемых привилегий:

Гибкий график работы;

Заработок, начиная с $20 000;

Возможность проживания в отеле или апартаментах;

Личный менеджер;

Ежедневные стабильные выплаты.

Ваш часовой заработок в эскорт Дубаи работе составит не менее $400, сумма чаевых и подарков от клиентов может превышать ваш доход на 100%. Нет никаких ограничений в заработке, и некоторые наши девушки зарабатывают более $60 000 в месяц. Кажется, что это сумасшедшие цифры.

Однако, всего несколько лет назад наши девушки работали в офисах, кафе и прочих малооплачиваемых местах!

Работа в эскорте Дубай это путевка в лучшую жизнь

Работа в Дубае - отличный шанс нажиться. Вам может показаться, что есть множество требований, которым нужно соответствовать, но на самом деле это не так. У нас нет требований к вашему опыту и образованию. Ваши специальные знания также не важны.

Мы ищем:

Сексуальных девушек; Общительных; Без излишнего веса; В возрасте от 18 до 35 лет; С знанием английского или арабского языка.

Работа в Дубае эскорт подойдет даже вчерашним школьницам, если они подходят под требования. К тому же мы готовы научить их многому, понимаем, что опыта может не быть. Главное, чтобы было желание развиваться. Если чувствуете, что богатая жизнь для вас, то мы вас ждём.

Преимущества работы в эскорте Дубай

Выделим только основное преимущество – высокий доход. 20 000 долларов только на старте – о таком можно мечтать!

Развивайтесь, заводите новые знакомства. И тогда вашему заработку не будет предела. Если найдёте щедрых клиентов, то обеспечите себя деньгами на всю жизнь. Или же встретите будущего мужа, который будет вас обеспечивать.

Вывод

Вашего заработка хватит на все ваши «хотелки» - от модных шмоток до элитной недвижимости. Только за год вы накопите себе на жильё или автомобиль. Каждые пару месяцев будете хвастаться в социальных сетях своими путешествиями. К тому же забудете о рутинной готовке – питайтесь в лучших ресторанах своего города.