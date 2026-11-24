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За добу захисники України знищили 1848 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1848 солдатів. Знищено танк, 11 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО та судно. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 641 489 (+1 848) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 493 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 952 (+11)

Артилерійські системи: 52 786 (+55)

РСЗВ: 2 301 (+3)

Засоби ППО: 1 769 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 217 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 619 416 (+1 154)

Крилаті ракети: 5 278. Морська техніка: Кораблі та катери: 36 (+1)

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 084 (+371)

Спеціальна техніка: 4 932. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор