Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про вірутальні активи, від якого залежить подальше фінансування від європейських партнерів.

Спікер ВР Руслан Стефанчук перед голосуванням зазначив, що документ включений до пакету Ukraine Facility і Міжнародного валютного фонду та є євроінтеграційним, повідомляє Lb.ua.

За законопроєкт 10225-д про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів проголосував 271 депутат. Доопрацьований законопроєкт був зареєстрований у Раді ще в минулому році.

«Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами», – повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законопроєкт набуде чинності в липні наступного року. Він легалізовує ринок віртуальних активів і встановлює правила оподаткування.

Народна депутатка Євгенія Кравчук зазначила, що податок будуть розраховувати з позитивного фінансового результату, а не просто з усієї суми криптовалюти. Базова ставка 18% ПДФО + 5% військового збору.

«Наприклад, купили криптовалюту за 100 тисяч гривень, а продали за 150 тисяч. За наявності документального підтвердження витрат оподатковуватиметься 50 тисяч гривень фінансового результату», – пояснила парламентарка в дописі в Facebook.

Для криптоактивів, придбаних до набрання чинності законом, передбачений перехідний пільговий режим - 5% ПДФО + 5% військового збору до кінця 2028 року.

Для криптоактивів, придбаних до набрання чинності законом, передбачений перехідний пільговий режим - 5% ПДФО + 5% військового збору до кінця 2028 року.

У пояснювальній записці зазначено, що основною метою законопроєкту є створення правової основи для регулювання обороту віртуальних активів в Україні, забезпечити їх легальне використання і оподаткування та захист учасників ринку.

Завдання документу:

Визначити правовий статус віртуальних активів та їх класифікацію.

Встановити чіткі вимоги до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, включаючи обов’язок реєстрації та подання звітності.

Запровадити механізми оподаткування операцій з віртуальними активами, зокрема прибутку від їх продажу.

Забезпечити захист прав споживачів та інвесторів через прозорість і безпеку операцій.

Створити умови для розвитку ринку віртуальних активів, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

Запобігти використанню віртуальних активів у незаконній діяльності шляхом посилення контролю.