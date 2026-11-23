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На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 22 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення. Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 529 людей, у тому числі 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Краматорський район. У Слов’янську внаслідок обстрілів, зокрема ударів КАБ-500 і 2 FPV-дронами, загинули 2 людини, 5 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і автомобіль. По Ясногірці Краматорської громади росіяни вдарили FPV-дроном. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю.







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Ольга Романова редактор