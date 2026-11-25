Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла замовному вбивству командира одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони.

У Хмельницькому затримали агента російської воєнної розвідки, який готував замах на офіцера Сил спеціальних операцій. Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомляє прессцентр СБУ.

За даними СБУ, зловмисник замінував автомобіль, який припаркував біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець. Вибухівку агент мав дистанційно активувати у момент, коли військовий проходитиме повз машину.

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера “на гарячому” за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби», – повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами розслідування, фігурант заклав вибуховий пристрій у дверцята кросовера. Крім того, для відеофіксації запланованого теракту він обладнав інший автомобіль відеореєстратором із функцією віддаленого доступу, щоб російська розвідка могла отримати запис убивства. Ворог планував використати відео для інформаційно-психологічних операцій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Підготовкою замаху займався завербований російським гру колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я. До російських спецслужб він потрапив під час пошуку швидких заробітків у тематичних Telegram-каналах.

Спочатку агент отримав завдання розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування автомобілів Сил оборони в обласному центрі. Згодом його направили до Хмельницького для організації замаху на командира підрозділу ССО.

Для стеження за військовим зловмисник орендував квартиру неподалік його будинку та встановив на балконі відеореєстратор, за допомогою якого відстежував розпорядок дня й маршрути пересування офіцера. Після цього забрав зі схрону дверцята автомобіля із заздалегідь вмонтованою вибухівкою та встановив їх на кросовер у гаражі.

У разі виконання завдання російські спецслужби обіцяли агенту евакуацію до Росії через треті країни та оформлення російського громадянства. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із анонімними чатами, які він періодично змінював для конспіративного спілкування з представниками гру РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводила військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій, спільно зі слідчими Управління СБУ у Харківській області та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.