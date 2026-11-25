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За добу захисники України знищили 2091 російського окупанта
За минулу добу Сили оборони ліквідували 2 091 російського окупанта.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 643 580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада:
Особовий склад:
близько 1 643 580 (+2 091) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 507 (+14)
- Бойові броньовані машини: 25 974 (+22)
- Артилерійські системи: 52 801 (+15)
- РСЗВ: 2 301
- Засоби ППО: 1 769
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 220 (+3)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 620 013 (+597)
- Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 36
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 599 (+515)
- Спеціальна техніка: 4 937 (+5)
Дані уточнюються.
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