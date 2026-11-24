За 23 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 781 людину, у тому числі 42 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов’янську внаслідок обстрілів, зокрема ударів 5 FPV-дронами, поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі та поштомат. У Краматорську внаслідок обстрілів, зокрема ударів 7 FPV-дронами та БпЛА «Італмас», загинули 2 людини, ще 2 поранено, а по Шабельківці росіяни вдарили БпЛА «Молнія-2», по Ясногірці — 4 FPV-дронами. Сергіївку Андріївської громади росіяни атакували 5 FPV-дронами. У Черкаському внаслідок удару БпЛА «Молнія-2» пошкоджено приватний будинок. Поблизу Очеретиного Олександрівської громади пошкоджено мікроавтобус.





