На вільній від російської окупації частині Донецької області запровадили обов’язкову примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками.

Відповідний наказ підписали щодо всіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Таким чином, примусова евакуація дітей тепер охоплює всі населені пункти підконтрольної Україні частини Донеччини.

«Це надзвичайно складне, але необхідне рішення. Росіяни щодня обстрілюють наші міста й села, засипають область авіабомбами. За таких умов ми повинні особливо дбати про безпеку дітей», — наголосив Філашкін.

Евакуаційні заходи проводитимуть спеціалізовані групи поліції та рятувальників спільно з місцевими військовими адміністраціями. Сім'ям допомагатимуть виїхати до безпечніших регіонів України.

Очільник області закликав батьків не зволікати з евакуацією та подбати про безпеку дітей.