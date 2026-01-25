За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1020 російських окупантів. Також знищено 2 ворожі танки та 3 засоби ППО росіян. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 234 040 (+1 020) осіб

танків – 11 605 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од.

артилерійських систем – 36 612 (+32) од.

РСЗВ – 1 624 (+1) од.

засоби ППО – 1 286 (+3) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од.

крилаті ракети – 4 205 (+15) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115) од.

спеціальна техніка – 4 050 (+0) од. Дані уточнюються

Ольга Романова редактор