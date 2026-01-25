09:10, 25 січня
За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1020 російських окупантів.
Також знищено 2 ворожі танки та 3 засоби ППО росіян. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 234 040 (+1 020) осіб
- танків – 11 605 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од.
- артилерійських систем – 36 612 (+32) од.
- РСЗВ – 1 624 (+1) од.
- засоби ППО – 1 286 (+3) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+15) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115) од.
- спеціальна техніка – 4 050 (+0) од.
Дані уточнюються
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого