На Донеччині за добу окупанти девʼять разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
За 24 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 25 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філащкін.
Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному — 5, у Торецькому та Кучеревому Яру — по 1.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці зруйновано приватний будинок.
Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
