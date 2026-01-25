На Донеччині за добу окупанти девʼять разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 24 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 25 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філащкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному — 5, у Торецькому та Кучеревому Яру — по 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці зруйновано приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.