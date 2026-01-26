За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 020 російських солдатів. Знищено 3 ворожі танки, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 147 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб

танків – 11 608 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 951 (+1) од.

артилерійських систем – 36 644 (+32) од.

РСЗВ – 1 626 (+2) од.

засоби ППО – 1 286 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147) од.

спеціальна техніка – 4 051 (+1) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор