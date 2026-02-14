На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти

У Донецькій області інформація про постраждалих за добу не надходила.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 73 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 4 будинки, ще 1 — у Грузькому.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки, складські приміщення та автівку. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і автівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.