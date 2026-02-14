Окупанти шантажують мешканців окупованих територій та родичів полонених: змушують реєструвати на себе термінали Starlink

Після того як Україні разом із компанією SpaceX вдалося обмежити використання окупантами супутникового зв’язку Starlink, російські військові почали тиснути на родичів полонених бійців.

Їх змушують офіційно реєструвати термінали, які згодом можуть застосовуватися для атак, повідомляє херсонське видання Нижні Сірогози.Сіті.

Аналогічна ситуація спостерігається і на Донеччині.

У Волновасі є факти тиску на місцеве населення. Більше того, видання Волноваха.Сіті повідомляє, що у місті ситуація вдарить також по місцевим “ділкам”, які примудрились використовувати "Старлік", щоб забезпечити не тільки російських військових а й місцеве населення інтернетом через старлінк. Тепер після блокування систем їм потрібно якось знову отримати доступ до робочих пристроїв, які вже дуже сильно подешевшали на території контрольованій РФ. І вони шукають такої можливості.

СБУ вже почала розсилати українцям попередження про наслідки "легкого заробітку", який пропонують спецслужби РФ.

Юридичні наслідки можливі для українців за верифікацію

Офіційна реєстрація термінала вимагає верифікації через персональні документи, що робить власника технічно ідентифікованим у системі.

Це означає, що: