  • На Донеччині українські спецпризначенці провели операцію зі звільнення пораненого офіцера, який пробув у полоні 27 днів
Ольга Романова
редактор
12:26, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині українські спецпризначенці провели операцію зі звільнення пораненого офіцера, який пробув у полоні 27 днів

Центр спеціального призначення Національної гвардії України «Омега» провів унікальну бойову операцію на Покровському напрямку.

Бійці спецпідрозділу діяли майже в тилу ворога, щоб звільнити з полону офіцера 1-го загону з позивним «Карат», повідомив начальник Центру Павло Яцюк, інформує «Мілітарний».

Військовий потрапив до рук ворога після отримання поранень і перебував у полоні протягом 27 днів. Під час операції група «Омеги» ліквідувала вісім російських військових.

Центр «Омега» діяв не сам

Підтримку спецпризначенцям надали бійці та керівництво ЦСО «А» СБУ. Також допомогу в проведенні операції надала 14-та бригада НГУ «Червона Калина» та управління 1-го корпусу НГУ «Азов».

Наразі «Карат» прямує до Києва на лікування у звʼязку з отриманими пораненнями. Нагадаємо, що у січні поранений український боєць потрапив у полон до росіян, проте зумів переконати загарбників здатися Збройним силам України.

Наразі його стан стабілізований після операції на тазовій кістці, а командування готує документи на державну нагороду.



#Донечччина #ЦентрОмега #полон #офіцер #звільнення
Ольга Романова
редактор
