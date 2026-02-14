Дубль Кауана Еліаса та диво-гол Назаріни: «Шахтар» розгромив грузинський «Руставі», - ФОТО, ВІДЕО

Для «гірників» це другий контрольний матч за день: трохи раніше вони перемогли віцечемпіона Грузії «Ділу» (3:2). Головний тренер Арда Туран на заключну гру зимових зборів виставив такий склад: у воротах – Різник, у центрі оборони – Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля – Назарина, Бондаренко й Марлон Гомес, вінгери – Педріньйо та Проспер, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Тайм з моментами і голом Кауана Еліаса в роздягальню



Команди розпочали поєдинок на зустрічних курсах, почергово контролюючи мʼяч значні відрізки часу та намагаючись тривалими комбінаціями пройти оборону суперника. Грузини робили ставку більше на удари здаля – без суттєвих проблем для Різника, «оранжево-чорні» діяли завдяки швидким переходам.

Непогані нагоди мали Кауан Еліас (з гострого кута пробив до рук воротарю), Педріньйо (удар з лінії штрафного поруч зі стійкою) та Проспер (його простріл шведою ледь не зрізав у власні ворота захисник «Руставі»). Чудовий шанс ближче до завершення тайму мав Педріньйо, та його удар головою з близької відстані голкіпер перевів на кутовий.

А відкрити рахунок вдалося в останній атаці: Назарина виконав подачу зі штрафного, Марлон Гомес пробив у падінні головою, Беруашвілі зреагував, але першим на добиванні був Кауан Еліас – 1:0.





Гол Назарини зі штрафного й дубль Кауана Еліаса



На початку другого тайму той самий Кауан Еліас міг відзначитися знову, пробивши лівою ногою з-за меж штрафного – поруч зі штангою. «Гірники» здійснили ще кілька небезпечних підходів до воріт суперника, а забили вдруге на 65-й хвилині після стандарту: Проспер заробив штрафний на лівому фланзі, а Єгор Назарина ударом майже від лицьової лінії закрутив мʼяч у ближній кут – 2:0.

Слідом ефектний момент створили бразильці: Кауан Еліас навісив на правий край штрафного, де Вінісіус Тобіас пробив боковими ножицями з відскоком від газону – голкіпер грузинів потягнув мʼяч з-під поперечини.

Фінальний відрізок матчу минав у позиційній боротьбі в середині поля, але донеччани таки поставили яскраву крапку. На 89-й хвилині Педро Енріке філігранним пасом зі своєї половини поля вивів на ворота Кауана Еліаса, а той відтіснив опонента й поцілив у ближній кут.