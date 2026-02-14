11:56, Сьогодні
Дубль Кауана Еліаса та диво-гол Назаріни: «Шахтар» розгромив грузинський «Руставі», - ФОТО, ВІДЕО
У пʼятницю, 13 лютого, «Шахтар» зіграв спаринг з грузинським «Руставі».
Для «гірників» це другий контрольний матч за день: трохи раніше вони перемогли віцечемпіона Грузії «Ділу» (3:2). Головний тренер Арда Туран на заключну гру зимових зборів виставив такий склад: у воротах – Різник, у центрі оборони – Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля – Назарина, Бондаренко й Марлон Гомес, вінгери – Педріньйо та Проспер, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Тайм з моментами і голом Кауана Еліаса в роздягальню
Команди розпочали поєдинок на зустрічних курсах, почергово контролюючи мʼяч значні відрізки часу та намагаючись тривалими комбінаціями пройти оборону суперника. Грузини робили ставку більше на удари здаля – без суттєвих проблем для Різника, «оранжево-чорні» діяли завдяки швидким переходам.
Непогані нагоди мали Кауан Еліас (з гострого кута пробив до рук воротарю), Педріньйо (удар з лінії штрафного поруч зі стійкою) та Проспер (його простріл шведою ледь не зрізав у власні ворота захисник «Руставі»). Чудовий шанс ближче до завершення тайму мав Педріньйо, та його удар головою з близької відстані голкіпер перевів на кутовий.
А відкрити рахунок вдалося в останній атаці: Назарина виконав подачу зі штрафного, Марлон Гомес пробив у падінні головою, Беруашвілі зреагував, але першим на добиванні був Кауан Еліас – 1:0.
Гол Назарини зі штрафного й дубль Кауана Еліаса
На початку другого тайму той самий Кауан Еліас міг відзначитися знову, пробивши лівою ногою з-за меж штрафного – поруч зі штангою. «Гірники» здійснили ще кілька небезпечних підходів до воріт суперника, а забили вдруге на 65-й хвилині після стандарту: Проспер заробив штрафний на лівому фланзі, а Єгор Назарина ударом майже від лицьової лінії закрутив мʼяч у ближній кут – 2:0.
Слідом ефектний момент створили бразильці: Кауан Еліас навісив на правий край штрафного, де Вінісіус Тобіас пробив боковими ножицями з відскоком від газону – голкіпер грузинів потягнув мʼяч з-під поперечини.
Фінальний відрізок матчу минав у позиційній боротьбі в середині поля, але донеччани таки поставили яскраву крапку. На 89-й хвилині Педро Енріке філігранним пасом зі своєї половини поля вивів на ворота Кауана Еліаса, а той відтіснив опонента й поцілив у ближній кут.
3:0 – «Шахтар» упевнено перемагає «Руставі» в заключному спарингу на зборах у Туреччині.
Уже 22 лютого «гірники» поновлять офіційний сезон матчем 17-го туру УПЛ з «Карпатами». Зустріч відбудеться на «Арені Львів» й розпочнеться о 15:30.
«Шахтар» (Донецьк) – «Руставі» (Руставі) – 3:0 (1:0)
Анталья, «Мардан Стедіум», 100 глядачів
Голи: 1:0 Кауан Еліас (45+1), 2:0 Назарина (65), 3:0 Кауан Еліас (89)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Матвієнко (к), Бондар, Педро Енріке, Назарина, Бондаренко, Марлон Гомес, Педріньйо, Проспер (Швед, 77), Кауан Еліас
