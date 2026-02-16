Луганськ після відлиги пішов під воду: окупанти називають це “Венецією”, - ФОТО

В тимчасово окупованому Луганську через різке потепління підтопило вулиці та житлові квартали. Окупанти романтично назвали це “Венецією”.

Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах, повідомляє "Реальна газета".

Після відлиги сніг, який системно не прибирався, почав танути, і вода не встигає відходити, бо зливна інфраструктура не працює. Затопленими виявилися двори багатоповерхівок, приватний сектор і проїжджа частина.

На оприлюднених відео видно, що рівень води на окремих дорогах сягає кількох десятків сантиметрів. Автомобілі зупиняються просто посеред вулиць, частина машин не може виїхати з дворів через підтоплення.

Особливо складна ситуація на вулиці Херсонській, Леніна та в районі Городка заводу ОР. Окупанти називають комунальну кризу “Венецією”.

Чому частину Луганська затопило Протягом зими в Луганську сніг прибирали, але не вивозили, тому коли він розтанув, вода стала стікати на проїжджу частину. Тала вода швидко накопичилася на дорогах і у дворах. Зливова каналізація виявилася неготовою до такого навантаження: частина приймальних решіток була засмічена або несправна, а на окремих ділянках ливневої системи взагалі немає. У результаті вода не відводилася і залишалася на поверхні. Наприклад, у 2023 році на вулиці Совєтській поміняли асфальт та бордюри. За словами місцевих жителів, ливнівки просто закатали в асфальт. У тому ж році ремонт дороги з розширенням проїжджої частини та заміною бордюром провели на городку заводу ОР. Відповідні фото публікує окупаційна адміністрація. Проте ознак того, що там прорили нову систему відведення води — нема. Вулицю Херсонську ремонтували у 2024 році, але не повністю. У 2026 році її затопило. Як в Луганську проводиться показовий ремонт Улітку 2025 року на містечку заводу ОР у Луганську проводили показовий ремонт. Окупаційна адміністрація звітувала про реконструкцію фонтану із визначеним строком завершення робіт, облаштування простору біля Свято-Володимирського собору та встановлення вуличних тренажерів. Узимку тут також з’явилися святкові ілюмінації та декоративні конструкції.

одночас ця частина міста регулярно потерпає від підтоплень. Городок заводу ОР розташований в низині, де після опадів і танення снігу вода накопичується на дорогах і у дворах. Мешканці неодноразово звертали увагу на цю проблему. Така ж проблема актуальна для вулиці Леніна та вулиці перед залізничним вокзалом.

Проте проведені роботи стосувалися оздоблення простору та благоустрою, а не відведення води.

Нагадаємо, у січні цього року жителі Городка ОР скаржилися, що біля їх будинків вже рік тече каналізація. Бригади приїздять, ремонтують, але труби прориває в іншому місці.

А в листопаді 2025 року на вулиці Штеровська, 17а підвал житлового будинку повністю залитий каналізаційними стоками. За словами місцевих мешканців, до виходу каналізації з під’їзду залишилося зовсім небагато, але високовольтний кабель та електрощитова також опинилися під загрозою підтоплення.

Ще раніше в тому ж районі мешканці вулиці Щаденко скаржилися, що ще з літа їх вулиця — суцільне болото. Через постійні пориви водопровідних труб вода просочується з-під асфальту, а під час опадів ситуація погіршується. Дійти до під’їзду, не забруднивши взуття, стає вкрай складно.