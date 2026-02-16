Рус
  • Головна
  • Луганськ після відлиги пішов під воду: окупанти називають це “Венецією”, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:16, Сьогодні
Надійне джерело

Луганськ після відлиги пішов під воду: окупанти називають це “Венецією”, - ФОТО

Читать на русском
Луганськ після відлиги пішов під воду: окупанти називають це “Венецією”, - ФОТО

В тимчасово окупованому Луганську через різке потепління підтопило вулиці та житлові квартали. Окупанти романтично назвали це “Венецією”.

Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах, повідомляє "Реальна газета".

Після відлиги сніг, який системно не прибирався, почав танути, і вода не встигає відходити, бо зливна інфраструктура не працює. Затопленими виявилися двори багатоповерхівок, приватний сектор і проїжджа частина.

На оприлюднених відео видно, що рівень води на окремих дорогах сягає кількох десятків сантиметрів. Автомобілі зупиняються просто посеред вулиць, частина машин не може виїхати з дворів через підтоплення.

Особливо складна ситуація на вулиці Херсонській, Леніна та в районі Городка заводу ОР.  Окупанти називають комунальну кризу “Венецією”.

Луганськ після відлиги пішов під воду: двори й дороги перетворилися на суцільні потоки, а окупанти називають це &#8220;Венецією&#8221;
Луганськ після відлиги пішов під воду: двори й дороги перетворилися на суцільні потоки, а окупанти називають це &#8220;Венецією&#8221;Луганськ після відлиги пішов під воду: двори й дороги перетворилися на суцільні потоки, а окупанти називають це &#8220;Венецією&#8221;Луганськ після відлиги пішов під воду: двори й дороги перетворилися на суцільні потоки, а окупанти називають це &#8220;Венецією&#8221;

Чому частину Луганська затопило

Протягом зими в Луганську сніг прибирали, але не вивозили, тому коли він розтанув, вода стала стікати на проїжджу частину.

Тала вода швидко накопичилася на дорогах і у дворах. Зливова каналізація виявилася неготовою до такого навантаження: частина приймальних решіток була засмічена або несправна, а на окремих ділянках ливневої системи взагалі немає. У результаті вода не відводилася і залишалася на поверхні.

Наприклад, у 2023 році на вулиці Совєтській поміняли асфальт та бордюри. За словами місцевих жителів, ливнівки просто закатали в асфальт. У тому ж році ремонт дороги з розширенням проїжджої частини та заміною бордюром провели на городку заводу ОР. Відповідні фото публікує окупаційна адміністрація. Проте ознак того, що там прорили нову систему відведення води — нема.

Вулицю Херсонську ремонтували у 2024 році, але не повністю. У 2026 році її затопило.

Як в Луганську проводиться показовий ремонт

Улітку 2025 року на містечку заводу ОР у Луганську проводили показовий ремонт. Окупаційна адміністрація звітувала про реконструкцію фонтану із визначеним строком завершення робіт, облаштування простору біля Свято-Володимирського собору та встановлення вуличних тренажерів. Узимку тут також з’явилися святкові ілюмінації та декоративні конструкції.

Луганськ після відлиги пішов під воду: окупанти називають це “Венецією”, - ФОТО, фото-1

одночас ця частина міста регулярно потерпає від підтоплень. Городок заводу ОР розташований в низині, де після опадів і танення снігу вода накопичується на дорогах і у дворах. Мешканці неодноразово звертали увагу на цю проблему. Така ж проблема актуальна для вулиці Леніна та вулиці перед залізничним вокзалом.

Проте проведені роботи стосувалися оздоблення простору та благоустрою, а не відведення води.

Нагадаємо, у січні цього року жителі Городка ОР скаржилися, що біля їх будинків вже рік тече каналізація. Бригади приїздять, ремонтують, але труби прориває в іншому місці.

А в листопаді 2025 року на вулиці Штеровська, 17а підвал житлового будинку повністю залитий каналізаційними стоками. За словами місцевих мешканців, до виходу каналізації з під’їзду залишилося зовсім небагато, але високовольтний кабель та електрощитова також опинилися під загрозою підтоплення.

Ще раніше в тому ж районі мешканці вулиці Щаденко скаржилися, що ще з літа їх вулиця — суцільне болото. Через постійні пориви водопровідних труб вода просочується з-під асфальту, а під час опадів ситуація погіршується. Дійти до під’їзду, не забруднивши взуття, стає вкрай складно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Луганська #повіень #затоапленнівулиці
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту