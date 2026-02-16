10:51, Сьогодні
У Донецьку в калюжі застряг мікроавтобус «Газель», - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку мікроавтобус «Газель» застряг у великій калюжі в Петровському районі міста.
Інцидент стався на одній із вулиць району після дощу, коли через пошкоджене дорожнє покриття утворилася глибока яма, заповнена водою.
Автомобіль не зміг самостійно вибратися з пастки, через що рух транспорту на цій ділянці був ускладнений. Місцеві жителі повідомляють, що подібні ситуації в районі трапляються регулярно через відсутність належного утримання доріг і зливової каналізації.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено
Оголошення
10:59, 14 лютого
13:26, 14 лютого
10
10:55, 4 лютого