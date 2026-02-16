У Донецьку в калюжі застряг мікроавтобус «Газель», - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку мікроавтобус «Газель» застряг у великій калюжі в Петровському районі міста.

Інцидент стався на одній із вулиць району після дощу, коли через пошкоджене дорожнє покриття утворилася глибока яма, заповнена водою.

Автомобіль не зміг самостійно вибратися з пастки, через що рух транспорту на цій ділянці був ускладнений. Місцеві жителі повідомляють, що подібні ситуації в районі трапляються регулярно через відсутність належного утримання доріг і зливової каналізації.