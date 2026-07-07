Рус
  • Головна
  • Понад усе любив Україну: підтримайте петицію про присвоєння звання Героя Сергію Жимелі
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
13:22, Сьогодні

Понад усе любив Україну: підтримайте петицію про присвоєння звання Героя Сергію Жимелі

Старший сержант, командир відділення батальйону безпілотних систем «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Жимела пішов захищати країну з першого дня повномасштабного вторгнення, попри проблеми зі здоров’ям.

Він казав: «Якщо всі підуть із ЗСУ — то хто тоді буде захищати державу?». Сьогодні родина просить українців допомогти вшанувати пам'ять командира на державному рівні.

Понад усе любив Україну: підтримайте петицію про присвоєння звання Героя Сергію Жимелі, фото-1

Сергій Сергійович Жимела (позивний «Жима») народився 3 жовтня 1993 року. До війни він був звичайною людиною: люблячим сином, турботливим братом і майстром на всі руки. Його сестра Юлія згадує, як ще у шестирічному віці Сергій змайстрував справжню велику драбину, яка роками служила їхній родині на рідній Луганщині.

Шлях воїна

Старший сержант, командир відділення БПЛА підрозділу «Роніни» (65-та ОМБр), Сергій Жимела обрав шлях воїна за покликом серця. Хоча через травму хребта та проблеми із зором він мав законне право не служити, Сергій не міг залишатися осторонь.

Понад усе любив Україну: підтримайте петицію про присвоєння звання Героя Сергію Жимелі, фото-2

За час служби він виявив надзвичайну мужність, пройшов навчання у Великій Британії в межах операції «Interflex» та отримав низку високих нагород:

  • «Золотий хрест»

  • «Козацький хрест за бойові заслуги»

  • Відзнаку «За збережене життя»

  • Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)

Останній бій

Сергій загинув 24 листопада 2025 року в селищі Новоданилівка на Запоріжжі. Йому було лише 32 роки. Він до останнього подиху залишався вірним своїй присязі та побратимам, яких обіцяв ніколи не кидати.

Вдома на Сергія не дочекалися мати, дружина, сестра та маленька донечка, якій на момент загибелі тата виповнилося лише 8 місяців.

Заклик до українців

Наразі триває збір підписів під петицією про присвоєння Сергію Жимелі почесного звання Героя України (посмертно). На сьогодні зібрано лише близько 7 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.

«Мій братик обрав долю бути Героєм. Я повинна нести пам'ять про нього гідно. Прошу Вас підтримати петицію, щоб його донечка знала: її тато був Героєм не лише для сім’ї, а для всієї України» , — закликає сестра захисника Юлія Расюк.

Як допомогти?

Ваш підпис — це хвилина часу, яка допоможе зберегти пам’ять про людину, що віддала за наш спокій усе.

  1. Перейдіть за посиланням на сайт Електронних петицій: https://petition.president.gov.ua/petition/263256

  2. Авторизуйтеся за допомогою BankID або ЕЦП.

  3. Натисніть кнопку «Підтримати».

Залишилося 78 днів. Кожен голос має значення!

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#СергійЖимела #захисник #петиція
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту