Понад усе любив Україну: підтримайте петицію про присвоєння звання Героя Сергію Жимелі

Старший сержант, командир відділення батальйону безпілотних систем «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Жимела пішов захищати країну з першого дня повномасштабного вторгнення, попри проблеми зі здоров’ям.

Він казав: «Якщо всі підуть із ЗСУ — то хто тоді буде захищати державу?». Сьогодні родина просить українців допомогти вшанувати пам'ять командира на державному рівні.

Сергій Сергійович Жимела (позивний «Жима») народився 3 жовтня 1993 року. До війни він був звичайною людиною: люблячим сином, турботливим братом і майстром на всі руки. Його сестра Юлія згадує, як ще у шестирічному віці Сергій змайстрував справжню велику драбину, яка роками служила їхній родині на рідній Луганщині.

Шлях воїна

Старший сержант, командир відділення БПЛА підрозділу «Роніни» (65-та ОМБр), Сергій Жимела обрав шлях воїна за покликом серця. Хоча через травму хребта та проблеми із зором він мав законне право не служити, Сергій не міг залишатися осторонь.

За час служби він виявив надзвичайну мужність, пройшов навчання у Великій Британії в межах операції «Interflex» та отримав низку високих нагород:

«Золотий хрест»

«Козацький хрест за бойові заслуги»

Відзнаку «За збережене життя»

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)

Останній бій

Сергій загинув 24 листопада 2025 року в селищі Новоданилівка на Запоріжжі. Йому було лише 32 роки. Він до останнього подиху залишався вірним своїй присязі та побратимам, яких обіцяв ніколи не кидати.

Вдома на Сергія не дочекалися мати, дружина, сестра та маленька донечка, якій на момент загибелі тата виповнилося лише 8 місяців.

Заклик до українців

Наразі триває збір підписів під петицією про присвоєння Сергію Жимелі почесного звання Героя України (посмертно). На сьогодні зібрано лише близько 7 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.

«Мій братик обрав долю бути Героєм. Я повинна нести пам'ять про нього гідно. Прошу Вас підтримати петицію, щоб його донечка знала: її тато був Героєм не лише для сім’ї, а для всієї України» , — закликає сестра захисника Юлія Расюк.

Як допомогти?

Ваш підпис — це хвилина часу, яка допоможе зберегти пам’ять про людину, що віддала за наш спокій усе.

Перейдіть за посиланням на сайт Електронних петицій: https://petition.president.gov.ua/petition/263256 Авторизуйтеся за допомогою BankID або ЕЦП. Натисніть кнопку «Підтримати».

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