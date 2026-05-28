ФСБ чекало вже у Бердянську: як українку спіймали після обходу фільтрації, - ВІДЕО

Люди їдуть в окупацію, щоб зберегти житло, оформити спадок чи забрати хворих родичів. Після невдалої фільтрації та відмови у Шереметьєво деякі обирають нелегальні маршрути через Білорусь.

Дехто все ж потрапляє до окупованих міст, але заборона вже внесена до бази. Як працює ця пастка і чому люди ризикують заради майна — у відео «Новин Донбасу».