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Ольга Романова
редактор
20:05, 28 травня
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ФСБ чекало вже у Бердянську: як українку спіймали після обходу фільтрації, - ВІДЕО

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ФСБ чекало вже у Бердянську: як українку спіймали після обходу фільтрації, - ВІДЕО

Люди їдуть в окупацію, щоб зберегти житло, оформити спадок чи забрати хворих родичів. Після невдалої фільтрації та відмови у Шереметьєво деякі обирають нелегальні маршрути через Білорусь.

Дехто все ж потрапляє до окупованих міст, але заборона вже внесена до бази. Як працює ця пастка і чому люди ризикують заради майна — у відео «Новин Донбасу».

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#ФСБ #ТОТ #Бердянськ #фільтрація
Ольга Романова
редактор
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