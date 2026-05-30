На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 29 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 67 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено приватний будинок. У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено 4 людини, зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Краматорську пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобіля та інфраструктуру; у Красноторці поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків і лінію електропередач, у Новоолександрівці — 4 приватні будинки і автівку. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 13 приватних будинків.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.





