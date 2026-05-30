Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:14, 30 травня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 29 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 67 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено приватний будинок. У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено 4 людини, зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Краматорську пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобіля та інфраструктуру; у Красноторці поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків і лінію електропередач, у Новоолександрівці — 4 приватні будинки і автівку. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 13 приватних будинків.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту