Російський авіаудар по Краматорській громаді: поранена людина та пошкоджені 16 будинків, - ФОТО

У Краматорську та громаді внаслідок російського авіаудару поранення отримала одна людина. Через атаку пошкоджено 16 житлових будинків, а на місці влучання виникла пожежа.

Крім того, у самому Краматорську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, повідомляє ДСНС України.

«Через ворожу атаку зазнали пошкоджень 16 житлових будинків. На місці влучання виникла пожежа», — повідомили рятувальники.

Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.