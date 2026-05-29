12:21, 29 травня
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Російський авіаудар по Краматорській громаді: поранена людина та пошкоджені 16 будинків, - ФОТО
У Краматорську та громаді внаслідок російського авіаудару поранення отримала одна людина. Через атаку пошкоджено 16 житлових будинків, а на місці влучання виникла пожежа.
Крім того, у самому Краматорську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, повідомляє ДСНС України.
«Через ворожу атаку зазнали пошкоджень 16 житлових будинків. На місці влучання виникла пожежа», — повідомили рятувальники.
Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.
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