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  • 12 псевдодепутатів «днр» від «єдиної росії» отримали підозри за колабораціонізм
Ольга Романова
редактор
11:26, 29 травня
Надійне джерело

12 псевдодепутатів «днр» від «єдиної росії» отримали підозри за колабораціонізм

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12 псевдодепутатів «днр» від «єдиної росії» отримали підозри за колабораціонізм

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 12 мешканцям тимчасово окупованої частини Донеччини, які брали участь у незаконних «виборах» та увійшли до складу окупаційних органів влади «днр».

Серед підозрюваних — 7 чоловіків та 5 жінок. За даними слідства, у вересні 2023 року вони балотувалися від партії «єдина росія» та після отримання мандатів стали так званими депутатами окупаційних «муніципальних» і «міських рад» на захопленій території Донеччини, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Псевдодепутати беруть участь у засіданнях окупаційних “рад”, голосують за рішення на користь рф, займаються питаннями бюджету, комунального майна, земельних ресурсів і поширюють російські пропагандистські наративи серед населення», — повідомили у прокуратурі.

П’ятеро фігурантів увійшли до складу так званих «амвросіївської», «шахтарської», «ясинуватської» та «волноваської» муніципальних рад. Інші стали «депутатами» окупаційних «рад» у Донецьку, Дебальцевому, Єнакієвому, Сніжному та Горлівці.

Правоохоронці також встановили, що двоє підозрюваних ще до повномасштабного вторгнення були депутатами українських органів місцевого самоврядування — Амвросіївської районної та Сніжнянської міської рад.

Крім того, окремі фігуранти увійшли до складу псевдокомітетів з питань бюджету, економічної політики, земельних відносин та охорони довкілля, а один із них очолив так званий «комітет з питань соціальної та молодіжної політики».

Усім підозрюваним інкримінують колабораційну діяльність. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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#Донеччина #колаборанти #прокуратура #підозра
Ольга Романова
редактор
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