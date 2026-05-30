Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1430 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1430 російських загарбників. Знищили 2 ворожі танки та понад 1 780 БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб

танків – 11 960 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.

артилерійських систем – 42 930 (+70) од.

РСЗВ – 1 813 (+5) од.

засоби ППО – 1 398 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.

крилаті ракети – 4 693 (+6) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.

спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор